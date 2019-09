Nicole Richie ha la fissa dei germi in aereo

LOS ANGELES - Nicole Richie ogni volta che prende l'aero ha una singolare mania. Il noto personaggio televisivo americano, che non ama sedersi dove alte persone hanno passato molto tempo prima di lei, si assicura sempre di indossare un paio di guanti in lattice per pulire tutte le superfici del suo posto con salviette antibatteriche.

Questa particolare fissa di Nicole è stata scoperta dalla sua amica Heidi Klum quando le due si sono ritrovate a prendere lo stesso aereo dopo aver girato alcune scene della nuova serie di Amazon Prime Video "Making The Cut".

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram Heidi ha spiegato: «Ho sempre pensato che questa mania ce l'avesse solo Naomi Campbell, è una cosa da pazzi! Ma no! Anche la signora Richie è pazza come lei! Ma cosa c'è che non va in queste ragazze!?». Nella clip si vede l'ex star di "Simple Life" che indossa dei guanti monouso mentre disinfetta un tavolo accanto al suo sedile e spiega che le piace pulire con attenzione ogni superficie per assicurarsi che non ci siano germi. Prima di lei era stata Naomi Campbell ad ammettere di avere la stessa mania e di non sedersi nel posto che le viene assegnato in aereo prima di aver ripulito tutto con dovizia.