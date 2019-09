Charlotte non vede l'ora di andare a scuola

LONDRA - La principessa Charlotte, 4 anni, non vede l'ora di andare a scuola insieme al fratello, il principino George.

La figlia di Kate e William d'Inghilterra, che a partire dal 5 settembre frequenterà lo stesso istituto del primogenito della coppia reale, è davvero entusiasta di iniziare il suo percorso formativo fuori da casa. Una fonte ha spiegato alla rivista "People": «Non vede l'ora di stare con George a scuola. È così entusiasta di tutto. Sono quasi coetanei con il fratello e trascorrono molto tempo insieme. Fare nuove conoscenze per lei potrebbe essere difficile, ma stare insieme a lui l'aiuterà sicuramente a socializzare».

Qualche tempo fa un altro insider aveva rivelato che George è piuttosto riservato e timido, almeno rispetto alla sorella, che risulta invece più spigliata ed estroversa. «George è più timido, mentre Charlotte è più estroversa. Forse è più introverso perché sa che un giorno potrebbe essere re. È la stessa differenza che c'è tra William ed Harry. Harry è molto più rilassato mentre Will è più serio, più impostato perché sa cosa potrebbe diventare in futuro. Ovviamente c'è una certa responsabilità nel sapere di essere il terzo per diritto a poter salire al trono, ma non viene trattato in maniera diversa, anzi mandarli a scuola insieme fa capire che li si vuole far crescere in maniera uguale», aveva spiegato il beninformato.