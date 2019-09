Taylor Swift ha una paura costante degli stalker

LOS ANGELES - Taylor Swift ha rivelato che cerca sempre di non far sapere al pubblico in quale delle case che possiede si trova a pernottare perché ha paura degli stalker. La cantante, che trascorre il tempo dividendosi tra le sue tante abitazioni, quella di Nashville, quella di New York, quella di Rhode Island e quella di Londra, ha raccontato di non voler mai far sapere a nessuno dove si trova perché è capitato che i suoi stalker si presentassero addirittura armati all'ingresso delle sue proprietà.

Parlando nel programma "CBS Sunday Morning" ha spiegato: «Dato che i miei indirizzi di casa sono su Internet, provo a non dire mai dove sono in questo o quel giorno, perché le persone si presentano davanti casa mia, e ci sono alcuni ragazzi che pensano di essere sposati o di avere una qualche relazione con me. È capitato che si presentassero armati davanti alla porta di casa».

La Swift in passato ha rivelato di andare sempre in giro con delle bende medicali qualora qualche stalker dovesse aggredirla.