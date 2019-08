Amaurys Perez ammette: «Non rifarei l'Isola dei Famosi»

ROMA - Amaurys Perez, che è stato tra i protagonisti della 13esima edizione dell'Isola dei Famosi, ha rivelato che se potesse tornare indietro non parteciperebbe nuovamente al programma di Canale5 perché la distanza dai suoi figli lo ha fatto soffrire troppo. «Durante l'Isola dei Famosi mi sono reso conto che non posso stare troppo lontano da loro, anzi lì ho capito di essere ricco, anzi miliardario, perché la vera ricchezza è l'amore dei figli», ha raccontato l'ex pallanuotista durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy". «Non la rifarei. Sono stato lontano tre mesi, è stato difficile stare lontano dalla famiglia», ha aggiunto Amaurys.

Il 43enne, che è sposato da ben tredici anni con Angela Rende, da cui ha avuto due ragazzi, Gabriel, 9 anni, e Christian, 8, non ha però escluso la possibilità di partecipare ad altri reality in futuro, a patto che gli permettano di non allontanarsi da casa troppo a lungo. «Non so se parteciperei ad altri reality perché dovrebbero prima parlare con mia mia moglie Angela. Vivo i giochi in tv come gare sportive e poi non sono molto diplomatico. Nei reality ci sono spesso scontri. Io sono un uomo sincero e dico sempre quello che penso...», ha confidato lo sportivo. «Mi piace Maria De Filippi. Amici Vip? Vedremo...», ha concluso.