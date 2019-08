Sacchetta fa marcia indietro su Stefano De Martino: «Non abbiamo litigato per colpa di Belen»

Marcello Sacchetta, che in una recente intervista rilasciata al settimanale "Chi" ha rivelato di non avere più contatti con lo storico amico e collega Stefano De Martino da quando il ballerino è tornato insieme a Belen Rordiguez, ha voluto precisare che il loro allontanamento non è assolutamente legato al ritorno di fiamma tra il 29enne partenopeo e la showgirl argentina. «Quando ho risposto a quella domanda ho semplicemente detto che sono felice per lui e per la sua famiglia. Non ho parlato di litigio. Io e Stefano non abbiamo litigato», ha spiegato il conduttore del daytime di "Amici" in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«Semplicemente avendo adesso due sedi lavorative lontane, facciamo cose diverse, il rapporto tanto vicino tra me e lui che avevamo prima oggi non c'è. Ma credo che sia una cosa normale. Precisiamo che io non ho litigato con nessuno, ci mancherebbe. Tanto meno con Stefano, anzi siamo tuttora amici», ha aggiunto il 36enne.

E a chi gli ha chiesto nuovamente se nel loro allontanamento ci fosse lo zampino di Belen, Sacchetta ha ribadito: «Per colpa di Belen? Assolutamente no, cosa c'entra. Anzi io sono stato uno dei primi sostenitori. Quindi no. Non abbiamo né litigato né per colpa di Belen. Semplicemente per lavoro ci siamo un po' allontanati. Ma non è un allontanamento voluto, è un allontanamento dovuto agli impegni di lavoro».