Belen e Stefano ammettono: «Vogliamo allargare la famiglia»

ROMA - Prosegue a gonfie vele il ritrovato amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, che nel 2015 avevano annunciato di essersi separati, all'inizio dell'estate sono tornati insieme dopo tre anni e mezzo lontananza.

Ora la coppia ha rivelato di aver trovato il giusto equilibrio familiare anche grazie all'amore per il figlio Santiago, nato sei anni fa. «Non abbiamo più voglia di discutere. Siamo entrambi più consapevoli e maturi. L'amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva», hanno confidato il ballerino e la showgirl durante un'intervista doppia rilasciata al settimanale "Gente".

Belen, 34 anni, e Stefano hanno inoltre avuto modo di mostrare tutta la loro complicità in occasione della "Notte della Taranta", evento che hanno presentato in coppia e durante il quale sono apparsi davvero molto affiatati. «Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia mai capitata, per questo cerchiamo di proteggerla», hanno spiegato.

De Martino non ha poi nascosto il desiderio di allargare la famiglia e quindi non ha escluso la possibilità di poter dare presto un fratellino o una sorellina al piccolo Santi. «Cerchiamo di tutelare la nostra famiglia. Cercheremo di essere il più riservati possibile, anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia», ha infine aggiunto il 29enne.