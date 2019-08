Danilo Brugia torna single: «Sto soffrendo molto, la scelta è stata di Alessia»

ROMA - Danilo Brugia è tornato single dopo la fine della storia d'amore con Alessia Izzo, figlia del noto attore comico Biagio Izzo, a cui è stato legato per poco più di due anni e da cui ha avuto anche un figlio, Lorenzo, 1 anno.

L'attore ha rivelato che a voler porre fine alla loro relazione è stata proprio l'ormai ex compagna. «La decisione è stata di Alessia, ma io non l'ho contrastata. Sarei andavo avanti perché la scelta fatta con lei e la voglia di costruire una famiglia le confermo, un amore come il nostro non può essere svanito nel nulla, almeno per quanto mi riguarda, ma riconosco problematiche che andrebbero risolte», ha raccontato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Diva e Donna". «Io avrei cercato di risolvere tutto piano piano, ma mi assumo le mie responsabilità e non colpevolizzo nessuno», ha aggiunto il 41enne.

Danilo ha poi ammesso di stare ancora soffrendo molto per la rottura, ma che per ora la priorità sono i suoi figli. «Sono dispiaciuto, addolorato, soffro molto. Lorenzo lo vedo, ma mi manca la quotidianità con Alessia. Sto cercando di reagire».

Brugia, che alle spalle ha già un matrimonio fallito con l'ex moglie Flavia Pomarico, da cui ha avuto due figli, Emiliano, 13 anni, e Mattia, 11, sembrava aver finalmente trovato la donna della sua vita, come lui stesso aveva raccontato in una precedente intervista rilasciata a "Pomeriggio 5". «Dopo la separazione da mia moglie mi sono innamorato di Alessia. Dopo 15 anni e due figli ed avevo il cuore a pezzi. Poi è arrivata lei, solare e travolgente come la sua Napoli, ed il sole è tornato a risplendere. Sì Alessia mia, tu per me sei un dono del Cielo. Non avrei mai pensato di poter tornare a dire ti amo», aveva detto.