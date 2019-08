Chiofalo-Fiordelisi, interviene Selvaggia Roma: «Lacrime di coccodrillo»

ROMA - Selvaggia Roma, storica ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha voluto commentare la fine della relazione tra "Lenticchio" e Antonella Fiordelisi. Quest'ultima, che da qualche mese aveva intrapreso una relazione con l'ex protagonista di "Temptation Island", poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale ha rivelato in lacrime ai suoi follower che la storia tra lei e Francesco è arrivata al capolinea a causa di un presunto tradimento da parte di lui.

Selvaggia è intervenuta così via social. «La cattiveria e la falsità poi vengono sempre a galla. Sono sempre stata sincera riconoscendo sempre gli sbagli di tutti compresi i miei. Mi state mandando i video di Francesco che piange. Le lacrime da coccodrillo e le sue parole sono già state sentite nel mio passato. Non cambierà mai purtroppo!», ha scritto in una Story. «Non chiedetemi più se voglio tornare con lui, perché la risposta è sempre la stessa: 'Manco se mi ammazzo', come si dice a Roma», ha aggiunto Selvaggia.

La 27enne ha poi voluto mandare un messaggio di sostegno alla Fiordelisi. «Antonella, mi dispiace davvero tanto per te. E so benissimo cosa stai passando. Se ti può rincuorare, io avevo un cervo a primavera de corna», ha proseguito la romana. «Vedere una ragazza dar tutto come ho fatto io, mi fa davvero male. È come tornare nel passato. Mi vengono i brividi. Solo a pensare che io quando lavoravo come commessa lui era nel nostro letto con un'altra, posso concepire tutto il disprezzo e il dolore che stai passando», ha concluso.