L'ex marito di Mel B vuole più soldi

LONDRA - L'ex marito di Mel B, Stephen Belafonte, ha chiesto una parte dei soldi guadagnati dalla Spice Girl con il tour di reunion della band inglese per poter prendersi cura al meglio di loro figlia. Il produttore 44enne, che con la pop star condivide l'affidamento della piccola Madison, 7 anni, ha fatto domanda in tribunale per vedere aumentato l'assegno di mantenimento che riceve da Melanie. Attualmente percepisce 5mila dollari al mese, ma ritiene che l'ex moglie ultimamente abbia incassato cifre importanti dai concerti britannici della girl band di cui fa parte e per questo ritiene che gli spetti un aumento.

Nelle carte ottenute dal sito TMZ sembra che Belafonte abbia dichiarato che Mel ha archiviato il cachet del suo ultimo tour come una somma guadagnata una tantum e non come un introito regolare e per questo lui avrebbe diritto invece ad avere oltre 17mila dollari al mese. Vuole poi che sia lei a coprire le spese legali.

I due sono stati sposati dal 2007 al 2017 e hanno divorziato nel 2018 dopo un percorso non facile e il mese prossimo si ritroveranno davanti alla corte per affrontare la richiesta di Stephen di un assegno più sostanzioso. Mel ha in più occasioni sostenuto di essere stata abusata psicologicamente e fisicamente dal produttore durante gli anni del loro matrimonio.