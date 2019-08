Luca Argentero vuole risposarsi

ROMA - Luca Argentero è pronto a sposarsi per la seconda volta. L'attore, che dal 2015 è legato alla collega più giovane, ha spiegato che quando si è in una relazione soddisfacente il grande passo è una conseguenza «naturale» e per questo sta pensando alle nozze con la sua compagna.

In un'intervista rilasciata a GQ ha detto: «Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Per quanto mi riguarda, non ho bisogno di conferme del mio sentimento ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame, chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia». «Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant'anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto», ha poi aggiunto.

Il bel 44enne torinese ha però alle spalle già un matrimonio, quello con Myriam Catania, chiusosi nel 2016. Con lei è rimasto in ottimi rapporti. «La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Certo, parti con l'idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo, non è andata bene. E se c'è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio», ha spiegato parlando dell'ex moglie.