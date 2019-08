L'ex tronista Andrea Offredi vittima di stalking: «Ho dovuto denunciare»

ROMA - L'ex tronista Andrea Offredi si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram e ha rivelato di essere vittima di stalking, ma di aver preso provvedimenti dopo che la situazione è cominciata a sfuggire di mano. «È ormai da diverso tempo che qualche furbacchione si diverte a stalkerarmi. Fin quando si trattava solo di me, ahimè mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che si stanno coinvolgendo persone a me vicine o che conosco, la cosa non mi va più bene», ha spiegato l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi.

Il 31enne ha anche voluto chiedere scusa a tutte quelle persone tra parenti, amici e colleghi di lavoro, che senza volerlo si sono ritrovati coinvolte in questa spiacevole situazione. «Volevo avvisare i miei amici e le persone che si rapportano con me nella vita di tutti i giorni che mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca**te per colpa di qualche sfigata/o che non ha nulla da fare nella sua misera e triste vita», ha aggiunto.

L'influencer ha infine avvertito il suo stalker di aver denunciato i fatti alle autorità competenti. «Inoltre volevo dire a questa persona/e che sto già prendendo seri provvedimenti con le autorità competenti. A buon intenditor poche parole», ha concluso.