Martina Nasoni torna a parlare di Daniele: «Non è il ragazzo che fa per me»

ROMA - Martina Nasoni è tornata a parlare di Daniele Dal Moro, conosciuto durante l'ultima edizione del "Grande Fratello" e con cui ha avuto una breve relazione una volta uscita dalla Casa di Cinecittà.

La vincitrice del reality show nonostante il flirt con l'ex coinquilino sia finito già da alcune settimane ha rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con lui. «Io e Daniele ci vogliamo bene. Con lui ho vissuto momenti molto belli. Ma non è il ragazzo che fa per me. Nessun dramma: cerco di affrontare sempre tutto con il sorriso», ha raccontato la 21enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più Tv".

«Ci abbiamo provato a stare insieme, sono andata io a Verona da lui, è venuto lui a Terni da me. Ma ho bisogno di un ragazzo che mi dia certezze. Per questo gli ho detto che non aveva senso continuare a frequentarci, le cose non andavano», ha aggiunto.

Parlando con il magazine "Spy" Martina ha confidato di aver creduto molto nel rapporto con Daniele e di esserci rimasta davvero male per la fine della loro relazione. «Tra me e Daniele è finita: eravamo incompatibili caratterialmente. Ci sono rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente. Qualche notte fa l'ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà», ha spiegato la Nasoni.

«Io sono un'eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi, però, non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico... Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato», ha poi concluso.