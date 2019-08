Simon Cowell: «Ecco come ho perso i chili di troppo»

LOS ANGELES - Simon Cowell ha negato di aver fatto il bendaggio gastrico per perdere 9 chili. Il boss di 'America's Got Talent' ha scioccato i telespettatori all'inizio di questo mese quando si è presentato in studio visibilmente dimagrito e adesso ha rivelato come ha fatto a tornare in forma in poco tempo. A 'Best Magazine' ha detto: «Molte persone hanno dichiarato che avrei fatto il bendaggio gastrico, ma non è vero. Se lo avessi fatto non avrei avuto problemi ad ammetterlo. Ho fatto una dieta che si concentra su quello che mangiamo».

Il 59enne ha spiegato di essersi rivolto ad un medico di Los Angeles che ha modificato le sue "terribili" abitudini alimentari. «Ho incontrato questo dottor a LA e mi ha detto che la mia dieta era terribile e che dovevo assolutamente sbarazzarmi dei grassi e di alcune bevande. Ho visto una grande differenza. Tagliare completamente lo zucchero ha fatto la differenza. Le prime settimane sono state difficili, ma ad un certo punto ho smesso di avere voglia di cose zuccherine. Ho trovato anche una birra senza glutine che mi piace molto», ha fatto sapere.

La cosa più difficile per Simon è però vedere il figlio Eric, che ha 5 anni, mangiare la pizza, un alimento che al momento ha eliminato dalla sua dieta. «La cosa più dura è quando vedo Eric che mangia la pizza di fronte a me. È proprio difficile», ha concluso.