Ambra Lombardo diventa presentatrice per Mediaset? 

ROMA - Ambra Lombardo, che è stata tra i protagonisti dell'ultima edizione del "Grande Fratello" e che nella Casa di Cinecittà ha intrapreso una relazione con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, ha rivelato che le piacerebbe lavorare stabilmente in tv e che recentemente è stata contattata per fare un provino come conduttrice.

«Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l'altra in Archeologia, ndr) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5», ha raccontato la 33enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più". «Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere», ha aggiunto l'ex gieffina.

Ambra ha poi confidato di aver già lasciato il suo lavoro da professoressa per concentrarsi unicamente sulla carriera televisiva e di non volersi precludere alcune possibilità anche a costo di fallire. «Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità. Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere», ha concluso la Lombardo.