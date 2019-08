Mel B, stoccata a Victoria Beckham: «È più ingestibile del mio cane»

LONDRA - Mel B ha scherzato sul fatto che il suo cane è più semplice da gestire di Victoria Beckham. La cantante non ha resistito e ha voluto mandare una frecciatina all'ex collega, che la scorsa estate si è rifiutata da prendere parte al tour che ha segnato la reunion delle Spice Girls, affermando che il suo cane Cookie ha più facile da tenere sotto controllo della stilista.

Parlando ad un incontro a Leeds durante il weekend, ha spiegato: «Cookie è venuto con noi in tour. Io neanche desideravo questo cane, una mia amica lo ha regalato alla mia famiglia per Natale. Ma ora sono innamorata persa di lei e non la lascio mai sola. Ed è anche più facile da gestire di Victoria, molto più facile».

Durante l'incontro Melanie Brown si è anche prestata a fare un gioco in cui ha dovuto nominare una persona con cui andrebbe a letto, una che sposerebbe e una che ucciderebbe. «Sicuramente sposerei Mel C perché è brillante in ogni cosa che fa. A letto andrei con Emma Bunton perché anche se sembra così innocente in realtà è piuttosto eccentrica sotto le lenzuola... Tra Geri e Victoria chi ucciderei? Beh, entrambe!», ha concluso.