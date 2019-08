Marco Baldini, la rinascita? Torna a lavorare in radio

ROMA - Marco Baldini, che è stato per anni la storica "spalla" di Fiorello, è tornato a lavorare come conduttore radiofonico su NSL Radio Tv con il programma "Marco Male".

Baldini, dopo un lungo periodo buio, nel quale ha avuto grandi difficoltà economiche legate a debiti di gioco, comincerà la sua nuova avventura lavorativa il prossimo 16 settembre. «Contrariamente a quello che si può pensare ringrazio pure gli haters e vedo che ce ne sono abbastanza perché anche loro mi daranno energia. Ormai ho le spalle larghe e di critiche più o meno giuste ne ho sentite tante nel corso della vita dunque ho imparato a fare tesoro di quelle costruttive e ignorare quelle offensive e senza nessun senso», ha fatto sapere il 59enne in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

Marco ha anche raccontato che ad alimentare la sua voglia di riscatto sono state soprattutto le critiche che gli sono arrivate dal web. «Quando sentirete la sigla (vi do una piccola anticipazione) capirete che anche gli haters sono importanti. Spero di farvi divertire», ha aggiunto.

Il conduttore già in una precedente intervista rilasciata a "La Vita in Diretta" aveva rivelato di aver ritrovato la serenità. «La dipendenza dal gioco non è una malattia vera e propria ma un simbolo di disagio, e in me hanno scoperto che derivava da una crisi di abbandono che io avevo avuto quando avevo 5 anni, anche se i miei erano presenti. Ho trovato una nuova compagna che amo e mi ha dato un bello stimolo, non mi sono ancora perdonato, questa è forse la parte più difficile dell'intera storia», aveva confidato.