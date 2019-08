Francesco Facchinetti, ecco perché litiga con la moglie: tutta colpa del telefono

MILANO - Wilma Helena Faissol, che è sposata con Francesco Facchinetti da cinque anni ed è mamma di Leone, 5 anni, e Lavinia Angelica, 3, nati dal matrimonio con il produttore musicale, ha rivelato di litigare spesso con il marito a causa dalla sua dipendenza dallo smartphone anche quando è in vacanza con la famiglia.

«Come reagisco se al mare o in piscina il mio partner si fa distrarre dallo smartphone? Questo è un problema su cui io e Francesco litighiamo spesso! Gli dico che può rispondere ai messaggi di lavoro al massimo in tre momenti del giorno, ma lui proprio non ci riesce, così sono costretta a nascondergli il telefono, come se fosse un bambino», ha raccontato la 37enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "F". «Deve capire che non è il Presidente degli Stati Uniti, né deve salvare vite: non muore nessuno se per qualche ora lui non è connesso. Lo scorso Capodanno, dalle Maldive, ho scritto ai suoi collaboratori, chiedendogli di non cercarlo neanche se fosse arrivata l'apocalisse», ha aggiunto Wilma.

La fashion blogger di origini brasiliane ha poi detto di limitare l'uso della tecnologia tra i suoi figli e di permettere loro di usare il tablet solo per un quarto d'ora al giorno. «Non ho dubbi, era molto meglio prima senza tutta questa tecnologia. Gli smartphone limitano la nostra capacità di essere presenti l'uno con l'altro, minando l'intimità. I miei figli hanno il permesso di utilizzare il tablet o lo smartphone per solo un quarto d'ora al giorno», ha spiegato la Faissol.