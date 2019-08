Angelina Jolie: «Gli ultimi anni sono stati difficili»

LOS ANGELES - Angelina Jolie ha ammesso che gli ultimi anni per lei non sono stati affatto facili. L'attrice 44enne dal 2015 ha affrontato molti eventi difficili, dall'operazione chirurgica per rimuovere le ovaie e le tube di Falloppio fino alla separazione dal marito Brad Pitt, e ha spiegato di non essersi sempre sentita abbastanza forte per potercela fare.

Parlando con 'E! News' ha detto: «Sono come tutti gli altri... questi ultimi anni non sono stati facilissimi... e io non mi sono sentita forte. Accade qualcosa quando non ti senti forti, quando devi spingerti a fare le cose». Ad ogni modo la Jolie ha anche raccontato che la preparazione psicofisica che sta portando avanti per poter interpretare il ruolo di Thena nel nuovo film della Marvel 'The Eternals' la sta aiutando a tornare in piena forma.

«A volte ti senti davvero debole e devi sforzarti per ritirarti su. In questo momento, per Thena, devo fare moltissimo allenamento e lei è un personaggio così positivo, così salutare e anche aggressivo. A volte mi dico che non posso riuscire a vestire i suoi panni. Ma devi superare i tuoi limiti. Sono davvero grata per il fatto di avere l'opportunità di interpretare questi ruoli, che mi tirano fuori tutta l'energia e mi ricordano che posso essere forte anche io», ha concluso.