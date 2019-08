Jimmy Ghione in lutto: è morta la mamma Margherita

MILANO - Non si è mai pronti per la perdita di un genitore. Lo sa bene Jimmy Ghione, che in queste ore è affranto per la scomparsa dell'amatissima mamma Margherita. Lo storico inviato di 'Striscia la Notizia' ha annunciato di essere stato colpito dal grave lutto via social, dove ha pubblicato un post con alcune immagini della donna.

Tra gli altri scatti il 55enne ne ha condiviso anche uno in cui la donna sorride accanto ai suoi nipoti, Gabriele, 14 anni, e Federico, 9, nati dal matrimonio tra Ghione e l'ormai ex moglie Tania Paganoni. «Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro... ma con il tuo sorriso... buon viaggio piccola grande Margherita», ha scritto Jimmy accanto alle immagini pubblicate su Instagram.

Recentemente Ghione è stato molto presente sui giornali di cronaca rosa per la fine della relazione con la madre dei suoi figli. In una recente intervista ha spiegato di essere stato lasciato da lei dopo 14 anni insieme, senza un motivo apparente. Nonostante i due si siano detti addio ormai da tre anni, solo poco tempo fa Jimmy ha rivelato: «Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio. Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: 'Per te non provo più quello che provavo prima'. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché. Soprattutto perché non avevo colpe: ero un buon marito e un padre eccellente. Nessuna ragione quindi, la situazione era quella e dovevo prenderne atto».