La velina mora ottiene la cittadinanza italiana a 25 anni e non trattiene le lacrime

ROMA - Nonostante sia arrivata in Italia ad appena 6 anni, la velina mora di 'Striscia la Notizia' Mikaela Neaze Silva era fino a qualche tempo fa ufficialmente ancora "straniera" nel Bel Paese. A 25 anni però la ballerina ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana e ha rivelato che in occasione della consegna del certificato non è riuscita a trattenere la grande emozione e ha pianto.

«Il momento più bello della mia vita? Quest'anno, quando ho avuto la cittadinanza italiana. Mia mamma e mia sorella l'avevano già ottenuta, ma per me è stato complicato avere la documentazione dalla Russia. Quando ce l'ho fatta è stata un'emozione grandissima, ho pianto», ha spiegato in un'intervista rilasciata al settimanale 'Confidenze'.

Mikaela è nata a Mosca nel 1994 da padre angolano e mamma afghana, ma dopo un breve periodo trascorso in Angolo e qualche anno in Portogallo, ad appena 6 anni è approdata a Camogli, in Liguria, dove è cresciuta. Un paio d'anni fa quando le fu chiesto un parere sulla questione della cittadinanza dei bambini nati in Italia da genitori stranieri, o arrivati da piccoli, Mikaela aveva detto: «Bisognerebbe parlare più correttamente di ius culturae. Vede, un bambino, come sono stata io, cresciuta in Italia, ha assorbito la cultura italiana, per forza di cose. Ha studiato qui, assieme a compagni italiani, ha acquisito una mentalità italiana. Dunque, è giusto che gli venga riconosciuta l'italianità. Quando sono all'estero, io mi dichiaro italiana, e i miei nuovi amici stranieri riconoscono in me un'italiana».