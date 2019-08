Kim Kardashian inseguita da un maiale sulla spiaggia alle Bahamas

LOS ANGELES - Kim Kardashian è stata inseguita da un maiale selvatico su una spiaggia delle Bahamas. La star di "Keeping Up with the Kardashians", che si trova in vacanza con la famiglia a Big Major Cay nel distretto di Exuma, ha raccontato ai suoi follower di essersi davvero spaventata e di essere scappata a grande velocità dopo essere stata puntata da uno dei residenti a quattro zampe di 'Pig Beach'. Sui social è infatti emerso un video che mostra Kim mentre cerca di allontanarsi dagli animali e contemporaneamente grida: «No, no, no! Maialino resta lì, resta lì!».

La 38enne ha poi spiegato su Twitter: «Ero davvero molto spaventata». Allo spiacevole episodio ha assistito anche la sorella Khloe Kardashian, che si trovava in spiaggia insieme alla figlia True, 17 mesi, nata dalla relazione con l'ex compagno Tristan Thompson, e che ha spiegato che neanche lei si sentiva molto sicura circondata da tutti quei maiali. Accanto ad alcune foto che la ritraggono in bikini insieme alla piccola e agli animali, ha scritto: «True è incuriosita da questi maiali, prova tante sensazioni davanti a loro e sta cercando ancora di capirle tutte. Qui ce ne sono ancora pochi, è presto, probabilmente staranno ancora dormendo».