Orlando Bloom non vuole divorziare di nuovo

LOS ANGELES - Orlando Bloom non vuole più divorziare. La star hollywoodiana ha chiesto a Katy Perry di sposarlo qualche mese fa, ma non ha fretta di correre all'altare perché preferisce essere sicuro che lui e la compagna siano sulla stessa linea d'onda per evitare di fare errori come in passato.

Parlando durante una nuova intervista ha spiegato: «Per me è importante andare di pari passo con Katy. Sono già stato sposato e ho divorziato, e non voglio ripetere gli errori del passato. Entrambi siamo molto consapevoli della situazione. Lei è molto saggia e quindi io sono piuttosto fiducioso».

Dal 2010 al 2013 Orlando è stato sposato con la modella australiana Miranda Kerr, con cui ha avuto anche il figlio Flynn, che oggi ha otto anni, mentre Katy dal 2010 al 2012 è stata sposata con il comico Russell Brand. Bloom lo scorso San Valentino ha chiesto alla Perry di sposarlo durante un volo in elicottero. I due sono insieme tra alti e bassi dal 2016. Anche Katy sembra essere d'accordo sul fatto che prendere le cose con molta calma sia l'opzione migliore per il bene della loro relazione.