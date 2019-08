«Ecco perché ho mostrato Dodo sui social»

ROMA - Rosa Perrotta ha spiegato perché ha cambiato idea e ha mostrato il volto di suo figlio sul social, dopo aver detto invece che non lo avrebbe fatto. «Ho deciso di mettere la foto perché me lo hanno chiesto in tantissimi e non trovo nulla di male, anzi il mio umore rispecchia una sola parola: felicità», ha raccontato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi.

La 30enne, che lo scorso 25 luglio è diventata mamma di Domenico, nato dall'amore con il compagno Pietro Tartaglione, in precedenza aveva sempre sostenuto di essere contraria a esporre i minori sul web. In una Instagram Story qualche tempo fa aveva fatto sapere: «Volevo un attimo parlare con voi dell'argomento social e del bambino 'lo fai vedere o non lo fai vedere?'. Io non vedo l'ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e che sono, fortunatamente, il 90% del mio pubblico. Persone che meritano la mia gioia di condividere con loro le giornate del piccolo Dodo. I social sono fatti per seguire le persone che ci piacciono, non sono fatti per sfogare le proprie frustrazioni su persone che non ci piacciono. Se non ti piace una persona non la segui», aveva fatto sapere.

«I social sono anche una valvola di sfogo per le persone veramente cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore. L'ho visto fare con altri personaggi. Fin quando si tratta di me posso difendermi, ma l'idea che qualcuno possa rivolgere energie negative su mio figlio mi manda in bestia. Non so come reagirei. L'ho visto con le critiche a un passeggino, non vedono l'ora di attaccarsi a qualsiasi cosa», aveva aggiunto. Eppure alla fine la voglia di condivisione ha avuto la meglio.