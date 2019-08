Tina Cipollari si sfoga: «Ma che Er Faina... Er Maiale!»

ROMA - Tina Cipollari si è vendicata con 'Er Faina'. La storica opinionista di 'Uomini e Donne' in passato era stata bersaglio di pesanti critiche, al limite del bullismo, da parte dello youtuber. Damiano Coccia, questo il suo nome, le aveva detto in alcuni video pubblicati online: «Pari un Fiat Doblò nuovo, ti manca solo la targa. Tutti a batte le mani a 'sto sgorbio de Tina». Parole pesantissime che Tina si era evidentemente legata al dito.



E adesso che è Er Faina a finire sotto la lente d'ingrandimento della tv, visto che è tra i protagonisti della nuova edizione di 'Temptation Island Vip', la Cipollari non farà sconti e ha già iniziato ad attaccarlo. In una Instagram Story ha pubblicato un fotomontaggio con la testa di Damiano sul corpo di un suino. "Er Maiale", ha scritto. La 53enne non è la prima ad attaccare Coccia dopo la notizia che prenderà parte al reality di Canale5.



Nelle scorse ore lo aveva già fatto Francesco Chiofalo, ex protagonista di un'edizione nip di Temptation Island che era finito, proprio come Tina, nel mirino di Er Faina. Chiofalo ha definito Coccia un "venduto" che ha accettato per opportunismo di partecipare a una trasmissione che ha sempre criticato.

«Penso che è venduto, una delusione uomo. Cioè, nel senso, lui ha sempre criticato la televisione italiana facendo credere che non gliene fregasse nulla della popolarità e dei follower perché lui è un uomo di sani principi a cui non interessa nulla di tutto questo», ha scritto in un video pubblicato nelle sue Stories.



«Diceva queste cose strumentalizzandole per prendere follower, visibilità e prendere consensi ma in realtà lui queste cose non le pensava. Quello che voleva lui era la visibilità, per 4 follower venderebbe la madre. Ha detto che lui la sua ragazza neanche la taggava nelle foto, l'aveva scelta non famosa e addirittura l'ha scritto sotto ad un post, perché a lui della tv e della notorietà non interessa. Perché lui è Er Faina. Invece appena gli propongono di fare tv, improvvisamente si dimentica di quello che ha detto per 10 anni e per 4 spicci e un po' di tv si è venduto lui ed ha venduto pure la ragazza», ha poi aggiunto.