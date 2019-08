Anche Taylor Mega in vita sua ha ricevuto diversi due di picche

ROMA - Taylor Mega, che si è sempre dimostrata molto disponibile a soddisfare la curiosità dei suoi follower, è tornata a rispondere alle tante domande che i fan le pongono costantemente tramite Instagram.



La bionda influncer ha rivelato che la sua bellezza non le è sempre bastata a conquistare gli uomini che le piacevano e ha ammesso di aver incassato diversi rifiuti. «Per fare la figa dovrei dire di no... che non ho mai ricevuto due di picche, ma la verità è che se mi piace qualcuno ci provo senza mezzi termini, quindi è inevitabile qualche rifiuto», ha fatto sapere la 25enne in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.



Taylor recentemente ha raccontato di essere tornata single dopo una breve relazione con Hormoz Vasfi, un imprenditore milionario di origini iraniane che ha 30 anni più di lei. «Sono single. Nessuno tiene testa a Taylor Mega», ha confidato l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.



Sempre tramite social la Mega ha anche detto di aver rifiutato alcune proposte di lavoro in televisione per potersi dedicare allo studio della recitazione.

«Mi è stato proposto quest'anno di partecipare al GF Vip ma ho educatamente declinato la proposta. Sicuramente uno dei miei primi obiettivi è quello di imparare a recitare. Mi piacerebbe far parte di una serie televisiva Netflix o di un film al cinema», ha spiegato.