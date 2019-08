Benji: «Lasciate in pace Bella, non sto con lei perché è bisessuale»

MILANO - Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji e Fede, ha difeso la sua storia d'amore con Bella Thorne, attrice americana apertamente bisessuale.



Il 26enne è stato infatti accusato da alcuni hater di essere omofobo e di stare sfruttando la sessualità della fidanzata solo per avere rapporti a tre.

«Di solito non rispondo alle stronzate che gli hater scrivono nei commenti. Ma considerando che c'è la mia ragazza di mezzo devo alzarmi e combattere per i commenti feroci ed eccessivi che leggo e mi sento obbligato a scrivere queste parole. La mia fidanzata è pansessuale e ha trascorso diverse notti nel letto con me, piangendo e spiegandomi la battaglia per i diritti LGBTQ affinché tutti siano considerati uguali», ha scritto Benji in un post condiviso sul suo profilo Instagram.



«Ho letto diversi commenti e articoli online che dicono che io sarei omofobo e che starei con la mia ragazza solo per fare sesso a tre, sfruttando così la sua bisessualità. Tutte queste cose sono stronzate e ancora una volta innalzano il muro tra le persone uguali (sì, siamo tutti esseri umani) che così continuano a essere etichettati come diversi dalla società», ha infine aggiunto il 26enne.