Stefano Bettarini: «Nicoletta mi ha fatto seguire da un detective»

ROMA - Stefano Bettarini ha rivelato che la gelosia di Nicoletta Larini dopo la loro partecipazione a "Temptation Island Vip" è aumentata e che la compagna è addirittura arrivata a farlo seguire da un detective privato.

«Pensavo che con Temptation Island Vip la gelosia di Nicoletta si sarebbe placata, invece mi sbagliavo. Tempo fa ho scoperto che aveva ingaggiato un detective per seguirmi. Ma il miglior detective sono io, infatti è rimasta a mani vuote», ha raccontato l'ex calciatore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Chi".

Il 47enne, che fa coppia fissa orami da due anni con la 25enne, ha poi detto di essere nonostante tutto molto felice accanto alla giovane fidanzata. «Lei non è 'guarita'. La sua gelosia è aumentata. In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c'è poco da indagare», ha aggiunto Stefano.

«Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo», ha continuato.