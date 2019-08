Alex Belli: «Nessuno mi ha escluso da Temptation Island»

Alex Belli, che secondo alcune voci circolate nei giorni scorsi avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione di "Temptation Island Vip", dopo l'annuncio delle coppie che prenderanno parte allo show in onda da settembre ha spiegato che lui e la fidanzata Delia Duran in realtà non sono mai stati contattati dalla produzione del programma di Canale5.

«Delia e io non siamo mai stati scelti per partecipare allo show, pertanto non possiamo nemmeno esserne stati esclusi. Sono tutte grandissime fake news», ha dichiarato l'attore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo Tv". «Mi ha dato fastidio leggere di essere stato escluso dal programma, quando in realtà non ero mai stato nemmeno contattato», ha aggiunto.



Belli ha poi spiegato che i rumour su una sua possibile partecipazione al reality che sarà quest'anno condotto da Alessia Marcuzzi lo hanno danneggiato visto che ormai è concentrato solo sulla sua carriera da fotografo e regista. «È questo il problema: una notizia del genere mi crea un danno d'immagine», ha continuato.



In una precedente intervista il 36enne aveva già fatto sapere che se gli fosse stato proposto di partecipare al programma avrebbe rifiutato. «Sono talmente lontano dalla tv che non saprei... Preferisco vivere la nostra storia lontano dalle telecamere», aveva dichiarato.

«Non riaggancerei mai il telefono alla signora della tv (Maria De Filippi, ndr). Le spiegherei che il piccolo schermo mi coinvolge a malincuore perché il mercato televisivo non racconta nemmeno il 5 per cento di quello che sono in realtà. Solo quando riesco a esprimermi con la musica, la fotografia e la regia riesco a far emergere l'artista che sono, perché non metto il mio talento a servizio di un altro ma solo di me stesso», aveva concluso.