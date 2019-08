Arianna David shock: «Il mio ex ha provato a investirmi»

ROMA - Arianna David ha raccontato che un suo ex l'avrebbe maltrattata in pubblico e sarebbe arrivato addirittura a tentare di investirla con l'automobile.

L'ex Miss Italia, che vinse il concorso nel 1993, durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy" ha spiegato: «Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi. È arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi».

La 46enne, che è mamma dei piccoli Tommaso e Gregorio, nati dal rapporto con l'ex compagno Marco Bocciolini, oggi ha però un altro uomo al suo fianco ed è felice. Nel 2017 ha infatti sposato David Liccioli. Non è la prima volta che Arianna, che è stata anche naufraga dell'Isola dei Famosi, parla pubblicamente di quel periodo buio della sua vita. Qualche tempo fa ricordando le violenze subite aveva scritto su Facebook: «Ho creduto di morire. È arrivato a mettermi le mani al collo e a minacciarmi di sciogliermi nell'acido. 'Sei mia, solo mia', mi ripeteva. Mi sento morta dentro, ora ho bisogno solo di una carezza, di affetto, quello che mi è mancato in un anno e mezzo».