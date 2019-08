Kate Hudson pronta al secondo matrimonio 

LOS ANGELES - Kate Hudson sembra proprio pronta a sposarsi di nuovo. L'attrice potrebbe presto dire "sì" al compagno Danny Fujikawa.

Kate, che è stata sposata con Chris Robinson e che aveva anche accettato la proposta di matrimonio di un altro ex, Matt Bellamy, ha ammesso che lei e il compagno hanno parlato molto della possibilità di giurarsi ufficialmente amore eterno e di come questo rappresenterebbe un passo importante per la loro famiglia.

Quando le è stato chiesto se abbia intenzione di andare nuovamente all'altare, la Hudson, che ha il figlio Ryder, 15 anni, con l'ex marito Chris, Bingham, 8, con Matt, e Rani Rose, 10 mesi, con Danny, ha spiegato al magazine Stella: «Probabilmente, sì, penso di sì. Ci pensiamo molto. Il matrimonio non è qualcosa che può risolvere ogni problema in una relazione. Ma come persona che ha commesso errori in passato, beh penso che il simbolismo del matrimonio, quell'impegno, è più importante per i bambini di quello che a volte pensiamo».

Kate ha anche detto che nonostante i rapporti con i suoi ex non abbiano funzionato, lei vorrà sempre un mondo di bene a Chris e a Matt per il fatto di averla resa madre.