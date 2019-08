Kim Kardashian farebbe di tutto per Paris Hilton: «Le devo la mia carriera»

LOS ANGELES - Kim Kardashian farebbe di tutto per Paris Hilton. La reality star 38enne recentemente è apparsa nel videoclip dell'ultima canzone di Paris 'Best Friend's Ass' e in un trailer della nuova stagione di 'Keeping Up With The Kardashians' ha spiegato di essere stata molto contenta di aver preso parte al progetto dando alla Hilton il merito di aver fatto decollare la sua carriera.

Parlando con la sorella Khloe nella clip ha detto: «Sarò nel video che Paris Hilton sta realizzando per una delle sue nuove canzoni. Io farei davvero di tutto per lei, lei è la persona che ha fatto partire la mia carriera. Ne sono consapevole». Kim ha infatti iniziato la sua carriera con un'apparizione nel reality di Paris 'The Simple Life', all'epoca in cui era l'assistente personale e la stylist della bionda ereditiera.

Nello stesso trailer del reality è proprio la sorella Khloe, 25 anni, a lodare Kim per il fatto di parlare con grande umiltà dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo. «Molte persone, non importa come siano diventate famose, non direbbero mai una frase tipo, 'La mia carriera è nata grazie a Paris Hilton'. Tu invece hai il coraggio e l'umiltà di farlo», ha spiegato.