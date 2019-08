Ecco perché Costanza Caracciolo non ha mai svelato sua figlia sui social

ROMA - Costanza Caracciolo, che il 18 novembre dell'anno scorso è diventata mamma della piccola Stella, frutto dell'amore con il marito Bobo Vieri, ha spiegato perché non ha ancora mostrato il volto della figlia sui social. A un utente che attraverso Instagram le ha chiesto quando farà vedere il viso della bimba, la 29enne siciliana ha risposto: «Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo».



L'ex velina tiene molto alla privacy della sua famiglia, tanto che qualche mese fa ha sposato il compagno in gran segreto e senza che uscissero foto sui della cerimonia sui giornali di gossip.

«È stata una cerimonia semplice e raccolta. In Comune, a Milano, c'eravamo solo io e Bobo. Condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro. Niente proposta in ginocchio, rose o altro. A Natale eravamo a Milano e ci siamo attivati per le pratiche», ha spiegato qualche tempo fa.



La Caracciolo ha anche rivelato che lei e Bobo probabilmente non si fermeranno ad un solo figlio. «Appena ci stabilizzeremo, penseremo al maschio. Credo che a Christian piacerebbe. E anche a me», ha fatto sapere.