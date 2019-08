Shannen Doherty non è ancora guarita del tutto

LOS ANGELES - Shannen Doherty ha detto di sentirsi molto fortunata dopo che il cancro che l'ha colpita un paio d'anni fa è entrato in remissione. L'attrice si è sottoposta per molti mesi a pesanti cure per contrastare un tumore al seno, che nel 2017 ha iniziato però a ridimensionarsi.

Ha raccontato: «Non penso mai di essere guarita del tutto dal cancro. Cerco di non pensare allo stadio della mia malattia e che io ne stia uscendo. Penso solo che sono molto fortunata a svegliarmi ogni giorno e poter dire che sono viva».

«Mi sono presa molto cura di me stessa e sono uscita da questa brutta esperienza in buone condizioni fisiche e mentali. Ma la cosa divertente è che le persone quando non sei più sotto chemio o radioterapia sono convinte che tu sia guarita. Però non è mai del tutto così, non capiscono che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di davvero difficile e che uscirne è un percorso lungo e complicato», ha spiegato la 47enne.



Shannen, che è tornata a interpretare il ruolo di Brenda Walsh nel reboot della nota serie tv "Beverly Hillls 90210", ha infine ammesso di non aver ancora imparato completamente a convivere con il suo corpo dopo la malattia: «Sto imparando a capire chi sono adesso, non sarò più la persona di prima. I medicinali che sto continuando a prendere hanno cambiato il mio corpo», ha concluso.