Teresa Cilia diffidata dalla redazione di Uomini e Donne?

ROMA - Da qualche giorno Teresa Cilia ha smesso di alimentare la polemica con Raffaella Mennoia, dopo aver accusato l'autrice del programma 'Uomini e Donne' di essere stata sempre a conoscenza del fatto che alcuni dei partecipanti alla trasmissione avessero preso parte allo show pur essendo già fidanzati. Il motivo di questo silenzio sarebbe da ricondursi a una diffida arrivata proprio dalla redazione del format di Canale5. A rivelarlo è stato il marito di Teresa, Salvatore Di Carlo.

«Io sto parlando, dovevo farlo prima, però sono successe alcune cose, come la scomparsa prematura di Nadia Toffa, come tutti sappiamo, quindi non mi sembrava il caso di parlare, perché penso che nella vita ci vuole anche un po' di tatto e un po' di rispetto per le situazioni, quindi non me la sentivo e non mi sembrava corretto», ha fatto sapere Salvatore via social.

«Comunque se c'è stato, se c'è e se ci sarà silenzio, spero che capiate il motivo per cui c'è tutto questo silenzio. Se io sto parlando è perché non ho diffide e non ho nulla, quindi posso parlare! Ora sponsorizzo anch'io perché ho bisogno di like! Comunque vi volevo dire che da oggi c'è una vacanza: se fate swipe up c'è scritto: 'Per i diffidati vacanze omaggio'. Solo per oggi e solo per i diffidati!», ha poi aggiunto con un po' di ironia.

Solo poche ore fa è stato diffuso il comunicato ufficiale del programma della De Filippi, in cui la redazione ha smentito che la Mennoia potesse essere a conoscenza delle bugie di alcuni ex tronisti del programma. «Siamo stati in silenzio fino a oggi nella speranza che alcune persone, che non vogliamo neanche nominare, riflettessero sulle assurde esternazioni chiaramente fatte nell'intento di aggiungere followers ai loro profili e garantendosi, di conseguenza qualche sponsorizzazione in più», si legge nella nota.

«Abbiamo letto cose infondate e, purtroppo, offensive. Una su tutte che la redazione di Uomini e Donne, e in particolare Raffaella Mennoia, fossero a conoscenza del fatto che una tronista, per tutta la durata del Trono, fosse fidanzata. Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che non è così. Ogni qualvolta si è verificato che qualcuno avesse utilizzato il programma per propri scopi mentendo sul proprio stato sentimentale, ne è stata data immediata notizia al pubblico», conclude poi il comunicato.