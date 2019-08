Martina Nasoni dovrà operarsi di nuovo al cuore

ROMA - Martina Nasoni ha spiegato perché la storia d'amore tra lei e Daniele Dal Moro, conosciuto all'interno della Casa del "Grande Fratello", è finita e ha anche rivelato che tra non molto dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico al cuore. La vincitrice del reality di Canale 5 durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy" ha detto: «Tra me e Daniele è finita: eravamo incompatibili caratterialmente. Ci sono rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente. Qualche notte fa l'ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà».

«Io sono un'eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi, però, non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico... Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato», ha aggiunto la 21enne.

Martina ha poi raccontato che molto presto dovrà sottoporsi a un altro intervento al cuore per sostituire il pacemaker che le è stato impiantato qualche anno fa e non ha nascosto di avere paura per questa nuova operazione chirurgica. «Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L'idea mi spaventa», ha confidato.

Già durante la sua permanenza nella casa del GF Martina aveva parlato del rapporto con la sua malattia.«Io ho 21 anni, ma penso di ragionare diversamente dalle mie coetanee. Tutto dipende da ciò che hai passato nella vita. Ciò che vivi ti fortifica e ti fa vedere la vita in modo diverso. Anche mia madre ha lo stesso problema solo che lei ha avuto molti più problemi di me», aveva detto parlando con i suoi coinquilini.