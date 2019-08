Giulia Salemi attacca Francesco Monte: «Non ha mai creduto al nostro amore»

ROMA - Giulia Salemi ha raccontato di aver pianto molto dopo la fine della storia d'amore con Francesco Monte, conosciuto all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" alla fine dello scorso anno, e ha spiegato di pensare che l'ex tronista di "Uomini e Donne" non abbia mai creduto veramente alla loro relazione. «Quando è stata l'ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso. Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me», ha fatto sapere la 26enne in un'intervista rilasciata al settimanale "F". «Il mio partner deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l'ho ancora trovato», ha poi aggiunto Giulia.

E se la Salemi è ancora in cerca della sua anima gemella, Monte ha invece già trovato una nuova partner. Si tratta della modella Isabella De Candia. Francesco non ha ancora mai parlato di questo nuovo amore, ma lo ha ufficializzato con alcune foto di coppia postate sul suo profilo Instagram.