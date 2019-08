Alessia Fabiani: «Ecco perché ho lasciato la tv»

ROMA - Alessia Fabiani ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi dal mondo della televisione, rivelando che oggi la sua priorità sono i suoi gemelli, Kim e Keira, nati quasi sette anni fa dalla storia d'amore con l'ex Fabrizio Cherubini. «I miei figli sono la cosa più importante, per questo dico tanti no alla tv», ha raccontato l'attrice in un'intervista rilasciata al settimanale "Chi". «Ho preferito farmi da parte per fare la mamma e per seguire la forma artistica che più mi somiglia. Nel teatro ho trovato la mia dimensione, ma non rinnego nulla del mio passato. Non mi dava fastidio l'immagine di lolita, anche perché dietro c'è sempre stata una donna con le palle», ha aggiunto.

La 42enne, che ha deciso di chiudere la relazione con il padre dei suoi figli circa quattro anni fa, ha ammesso che essere una mamma single non è facile. «Ho fatto tanti errori, ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto. Abbiamo un rapporto splendido, anche se non nascondo che crescere due gemelli da sola non è per niente facile. La storia con Fabrizio è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questo», ha continuato la Fabiani.

Alessia ha infine rivelato di avere un compagno, che viene però dopo i suoi figli. «C'è una persona che mi rende serena ma non potrà avere mai la priorità. Oggi voglio nutrirmi solo dell'amore di Kim e Keira», ha concluso.