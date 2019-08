Anna Falchi: «Lavoravo per ambizione, ora per guadagnare»

ROMA - Anna Falchi ha rivelato che se oggi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo è perché ha bisogno di denaro. L'attrice durante un'intervista rilasciata a "Il Corriere della Sera" ha spiegato: «Faccio molto la mamma, avendo una figlia di nove anni. Però, a differenza di certe colleghe che dicono 'ho smesso per dedicarmi a mia figlia', io non ho mai potuto fermarmi. Prima lavoravo per ambizione, ora lavoro per guadagnare, cercando di mantenere una dignità artistica».

La 47enne, che oggi è al timone di un programma culinario su un'emittente locale, ha poi aggiunto: «Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba, Anna e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta Antonio Azzalini, l'ex capostruttura Rai, un altro che come me è stato bandito dalla tv generalista».

Anna ha poi detto di non aver mai perso la speranza di poter tornare a lavorare in qualche programma in prima serata sui canali nazionali. «Non faccio parte di scuderie, non ho mai avuto un agente, non sono mondana, non vado alle cene. E sono difficile da piazzare, dicono. Troppo ingombrante, troppo iconica... Trovano tutte le scuse. Però non dispero mai che arrivi una sfida, meglio se in ambito culinario o calcistico», ha continuato.

«Per quanto riguarda il cinema o le fiction non propormi è una mia scelta. Non ho più la pazienza di aspettare ore sul set o andare al trucco alle cinque del mattino. Non mi trovo neanche brava, io sono un'improvvisatrice: mi metti sul palco e modero anche la convention di una banca», ha infine concluso.