Francesco e Antonella mettono su casa insieme

ROMA - Francesco Chiofalo andrà a convivere con la fidanzata Antonella Fiordelisi. L'ex protagonista di 'Temptation Island', conosciuto anche come 'Lenticchio', lo ha raccontato in un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv', spiegando anche cosa l'ha fatto innamorare della giovane, ex corteggiatrice del tronista Mattia Marciano a 'Uomini e Donne', e l'ha spinto a fare un passo così importante. "Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella. È una bellissima ragazza, molto timida e riservata, ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza", ha fatto sapere.

Poi ha risposto a una domanda sua la sua storica ex Selvaggia Roma, sferrandole un duro attacco. "Per me lei è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte. La nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori, ma c'è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei ho chiuso per sempre", ha detto.

Qualche tempo fa Francesco aveva affermato che la differenza d'età con la nuova compagna Antonella, che ha 21 anni, 9 meno di lui, non è attualmente un problema per la loro relazione. "Abbiamo 10 anni di differenza e non è poca perché io ho 30 anni e lei 21, ma per ora mi vivo la relazione così com'è, senza starci a pensare troppo", aveva raccontato.