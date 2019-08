Andrea Dal Corso: «Riconquistare Teresa è stata durissima»

ROMA - Andrea Dal Corso ha rivelato che riconquistare Teresa Langella non è stato facile. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" aveva infatti detto all'ex tronista del programma di Maria De Filippi che lui non era l'uomo giusto per lei, pentendosene però pochi giorno dopo l'ultima puntata del programma. «Riconquistare Teresa è stato durissimo. Un giorno le ho fatto recapitare una pizza a forma di cuore e lei l'ha lanciata dalla finestra. Un'altra volta un mazzo di fiori e lei lo ha rispedito al mittente», ha raccontato Andrea durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più".

«L'ho seguita ovunque, mi sono fatto trovare sotto casa sua, sotto l'albergo dove alloggiava, dalle sue amiche. È stata una corsa in lungo e in largo per l'Italia ma a fine marzo lei ha capitolato e ci siamo baciati. È stato il giorno più bello della mia vita», ha aggiunto.

Il 31enne ha poi ammesso che averle detto di no la prima volta gli è servito a capire quanto seriamente ci tenesse al loro rapporto. «Le ho fatto recapitare una lunga lettera di dieci pagine, spiegandole punto per punto quello che mi era successo. In poche parole non mi ero sentito abbastanza amato da Teresa, sentivo di essermi speso molto per lei, ma non sentivo la stessa cosa da parte sua. Le telecamere, inoltre, mi avevano inibito, imbarazzato», ha spiegato. «Quando poi si sono spente mi sono reso conto che lei mi mancava alla follia. Così, alla fine, suo padre mi ha dato la benedizione e a quel punto ce l'ho messa tutta per riprendermi quello che avevo lasciato andare», ha concluso.