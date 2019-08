Rosa Perrotta, lacrime dopo il parto: «Non riesco a smettere»

ROMA - Rosa Perrotta, che due settimane fa ha dato alla luce il piccolo Domenico, avuto insieme al compagno Pietro Tartaglione, ha rivelato di commuoversi ogni volta che guarda il suo bambino. «Ragazzi io mi auguro che sia normale, dopo circa due settimane, piangere ancora guardandolo. Ditemi che è normale, ditemi che non sono matta. Lui è la parte migliore di me, è la cosa più bella che abbia mai fatto. È che non ve lo so spiegare però chi è mamma lo sa. Io non pensavo fosse così, non immaginavo neanche lontanamente che fosse così. L'amore che si prova per un figlio è devastante», ha raccontato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" nelle sue Instagram Stories.

La 30enne partenopea ha poi chiesto scusa ai follower per non essere ancora riuscita a raccontargli delle ore in cui è venuto al mondo Dodo, come chiama il suo piccolino. «Avevo promesso di parlarvi del parto e ancora non l'ho fatto però mi capirete, dato che non ho molto tempo per me è diventato un po' più difficile coordinare un po' tutte le cose. Però prometto che appena starò un attimo tranquilla, e questo può succedere solo in presenza dei nonni, lo farò», ha spiegato.

In un altro post ha infine aggiunto: «In tanti mi dite che sono cambiata. Che ho un'altra luce in viso. Chissà... Quello che so, è che non mi sono MAI sentita così appagata e serena nella mia vita».