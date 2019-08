Emma Marrone: «Vasco Rossi mi ha fatto piangere»

ROMA - Vasco Rossi ha fatto piangere Emma Marrone. La cantante ha raccontato che quando seppe che la leggenda della musica italiana aveva scritto una canzone per lei, dal titolo 'Io sono bella', non riuscì a trattenere le lacrime. «Quando Vasco mi ha fatto sapere che aveva scritto una canzone pensando a me sono scoppiata a piangere», ha raccontato in una nuova intervista rilasciata al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni'.

La Marrone ha poi spiegato che otto anni fa ebbe la possibilità di incontrare Vasco, ma decise di non farlo perché aveva paura che qualcosa potesse andare storto. «Non avevo voluto incontrarlo. Era una cosa troppo grande per me. Avevo paura di un impatto negativo. Sono contenta di non essere andata nel suo camerino otto anni fa», ha aggiunto. Lo scorso giugno però ha finalmente conosciuto il suo idolo: «Sono andata allo Stadio Olimpico di Roma per il suo concerto, come faccio per ogni suo tour, stavolta ho voluto incontrarlo per dirgli grazie».

Emma ha infine rivelato la data di uscita del suo nuovo singolo e cosa vorrebbe fare per il suo prossimo compleanno. «'Io sono bella' uscirà il 6 settembre. Arriverà un album entro la fine dell'anno e mi piacerebbe festeggiare il mio compleanno (il 25 maggio 2020, ndr) con un concerto all'Arena di Verona», ha concluso.