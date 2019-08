Francesca De André e Gennaro Lillio, è finita tra pesanti accuse

ROMA - Sembra proprio che la storia d'amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio sia arrivata al capolinea, tra pesanti accuse di aggressioni e tradimenti. Sui social i due nelle ultime ore si sono infatti scambiati una serie di frecciatine che non lasciano molti dubbi sul fatto che abbiano preso strade diverse.

Dopo che Francesca ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story con la canzone di Ultimo 'Ti dedico il silenzio', Gennaro ha subito voluto replicare: «Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì, è meglio il silenzio. Fiero di me e avanti sempre a testa alta. I miei valori non li cambierò mai».

Non è poi passato molto prima che la nipote del Faber lanciasse un'altra frecciatina diretta proprio, a quanto pare, al modello partenopeo, conosciuto la scorsa primavera nella casa del 'Grande Fratello'. «E bada Pinocchio, non fidarti mai di chi sembra buono e ricordati che c'è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo...», ha scritto la De André citando una fase del famoso libro di Collodi.

E in molti hanno notato che proprio in queste ore Francesca è tornata anche a seguire il suo ex Giorgio Tambellini. Che alla base della rottura con Gennaro ci sia proprio il riavvicinamento a lui?