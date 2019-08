Amanda Seyfried vuole altri figli

LOS ANGELES - Amanda Seyfried ha rivelato di volere altri figli. L'attrice, che è già mamma di Nina, 2 anni, nata dal matrimonio con Thomas Sadoski, ha detto che le piacerebbe allargare la famiglia, ma che per lei non è affatto facile pianificare una seconda gravidanza e quindi prenderà le cose così come vengono. Ha detto: «La prima volta è stato un caso che io rimanessi incinta. Se ti succede, fai semplicemente in modo che vada tutto bene. Voglio diventare di nuovo mamma, ma non sono ancora pronta ad avere un altro figlio. Vorrei che Nina fosse già a scuola per poter così dedicare più tempo al secondogenito. Ma è davvero difficile pianificare una cosa del genere».

Per il momento la star di Hollywood è contenta di come stiano andando le cose in famiglia e ha confidato che diventare genitore è stata la cosa più difficile ma soddisfacente allo stesso tempo che le sia capitata. Parlando di sua figlia Amanda ha raccontato: «È così piccola. È una piccola me, anche se non mi somiglia del tutto. È una creatura con i propri pensieri, i propri sogni e le proprie paure. Crescerla è una grande responsabilità, ma ne vale davvero la pena».

La 33enne ha infine detto di essere molto felice che sua madre Ann le stia dando una mano con la bambina. «Sono fortunata che Nina stia crescendo con tre genitori. Ci vorrebbe un villaggio per crescere un bambino», ha concluso.