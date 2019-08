Britney Spears pazza per lo yoga

LOS ANGELES - Britney Spears è convinta che fare yoga l'abbia aiutata a diventare più forte e a sentirsi più rilassata. La cantante in un post pubblicato su Instagram ha lodato questa disciplina, che ha cominciato a praticare con ottimi risultati da appena quattro settimane.

La 37enne ha detto di aver trovato grande giovamento in questo tipo di allenamento. È già più elastica, più rilassata e la sua muscolatura risulta essersi rafforzata. Ha scritto: «Tutto quello che posso fare è ringraziare Dio per avermi dato lo yoga. Sto facendo lezioni da circa quattro settimane e le adoro. È come fare shopping, mi fa stare bene, e ogni volta che finisco vorrei subito ricominciare. Fin dalla prima settimana mi sono sentita più serena e rilassata, non sono mai stata così in forze prima d'ora... quindi Namaste».

Britney, che è mamma di Sean, 13 anni, e Jayden, 12, nati dal matrimonio con l'ex marito Kevin Federline, ha recentemente raccontato di essere molto grata al padre Jamie, che l'ha sempre aiutata nei momenti più difficili e l'ha anche fatta ricoverare in rehab contro la sua volontà, nel tentativo di farla uscire dal tunnel della dipendenza da alcool e farmaci.