Soleil Sorge è a favore della chirurgia estetica: «Ma io il seno non lo rifaccio»

ROMA - Soleil Sorge ha detto di non aver alcuna intenzione di rifarsi il seno, ma che non giudica chi invece sceglie di sottoporsi a questo tipo di intervento chirurgico per motivi estetici. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" lo ha spiegato rispondendo a una follower che le ha consigliato di non sottoporsi mai a un'operazione di mastoplastica additiva perché è bella così com'è. «Sei stupenda! Ah, un'altra cosa: non ti rifare il seno. Poi diventi uguale a tutte!», ha scritto la fan sotto a una foto di Soleil pubblicata sul suo profilo Instagram.

La bella italoamericana, che ha sempre sfoggiato un fisico scolpito da lunghe sedute in palestra, ha subito replicato: «Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così, non comprendo il perché di queste parole».

La 25enne ha quindi ammesso di essere a favore della chirurgia estetica. «Immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con se stesse, piacersi di più, magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui, per favore», ha aggiunto la fidanzata di Jeremias Rodriguez. «Basta poco per passare dal complimento al paragone. E già viviamo in una società che lo fa abbastanza», ha concluso.