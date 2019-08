«Mi ha buttata via come una scarpa vecchia»

ROMA - Carmen Di Pietro non ci sta. Dopo che il suo personal trainer Matteo Alessandroni ha negato di aver mai avuto una relazione con lei, la showgirl lo ha accusato di averla usata e gettata via quando ha capito che il loro rapporto avrebbe ostacolato la sua partecipazione alla prossima edizione di 'Uomini e Donne'. La 54enne, che solo un paio di settimane fa aveva rivelato di avere una storia d'amore con il ragazzo, che ha 29 anni meno di lei, ha voluto sfogarsi sul social.

«Ormai è chiaro ed evidente che Matteo è nel panico più totale. Da giorni si impegna in ogni modo a negare la particolare amicizia che c'è stata con me. Volete sapere qual è la verità? Teme di essere scartato dalla trasmissione Uomini e Donne per colpa mia. Prima abilissimo nel farmi sentire al settimo cielo e felicissimo per l'articolo su Grand Hotel, poi all'improvviso cinico e spietato», ha fatto sapere in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Mi ha buttato nella spazzatura come una scarpa vecchia», ha poi aggiunto. «Sì, è vero! Mi sono innamorata di lui. È forse una colpa? Era un ragazzo stupendo, ma a un certo punto ha confessato di non volermi più vedere né sentire per non compromettere la sua candidatura a Uomini e Donne. Da quel momento in poi sono diventata per lui un'estranea, e ai suoi messaggi affettuosi si sono sostituiti veleni di ogni tipo, al punto di doverlo bloccare», ha quindi concluso.