Patrizia Mirigliani delusa da Antonella Clerici: «Il suo no a Miss Italia mi è dispiaciuto»

ROMA - Patrizia Mirigliani ha ammesso che il rifiuto di Antonella Clerici di condurre la prossima edizione di Miss Italia, che dopo molti anni tornerà ad essere trasmessa sulla Rai, le ha portato un grande dispiacere.

La patron del concorso di bellezza più importante d'Italia durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy" ha spiegato: «Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un'ottima conduttrice».

«Le trattative per tornare in Rai sono state effettivamente complicate, come lo sono sempre quando c'è un cambiamento, ma se qualcuno ha provato a bloccare tutto non lo so e neanche lo voglio sapere. Questo per me è un momento di grande felicità, vorrei lasciare le polemiche alle spalle», ha aggiunto la 61enne.

Parlando del concorso Patrizia ha poi raccontato che oggi i canoni della bellezza sono completamente cambiati rispetto al passato, anche a causa dei social. «Miss Italia lo davano per spacciato già negli anni '60 e '70. È vero, però, che Instagram ha cambiato i parametri di bellezza, i reality hanno offerto nuove opportunità, la globalizzazione ha complicato il concetto di 'ragazza della porta accanto'», ha spiegato la Mirigliani.

Nel frattempo la Clerici ha reso noto il motivo che l'ha spinta a rifiutare di condurre Miss Italia. «Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c'erano le condizioni per preparare l'evento adeguatamente avendolo saputo solo pochi giorni fa», ha fatto sapere. Stando a quel che si dice nei corridoi della Rai al timone dello show dovrebbe arrivare il conduttore Alessandro Greco.