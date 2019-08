Alessio Bernabei torna con i Dear Jack? «Ci penso spesso»

ROMA - Alessio Bernabei, ex frontaman dei "Dear Jack", che ha abbandonato il gruppo nel 2015, ha rivelato di pensare spesso alla possibilità di tornare con la sua vecchia band, ma di non averlo mai fatto perché al momento è soddisfatto della sua carriera da solista.

«Tornare con i Dear? Sì, ci penso spesso. Ma poi penso anche che sono molto felice ad essere l'unica mente per me stesso e non dover allineare i miei pensieri con altre quattro persone. Ho trovato la mia dimensione, ho trovato il modo di poter fare e scrivere solo quello che amo. Senza dover per forza condividere i gusti. Posso dire che trovo una pace maggiore abitando in un monolocale», ha fatto sapere il cantante tramite un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.

Il 26enne però sembra non escludere che prima o poi possa esserci una reunion. «Per ora sto bene così anche se essere il frontman di una band è la cosa più figa del mondo e sempre lo sarà», ha aggiunto.

Negli ultimi tempi Alessio è finito anche nella lista dei possibili concorrenti della prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', ma per il momento le possibilità che possa accettare di entrare nella Casa di Cinecittà sembrano molto scarse.