Scontro sui social: «Sei una ruba fidanzati»

MILANO - Teresa Cilia si è resa protagonista di un nuovo acceso scontro social. Dopo il botta e risposta con Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne' e braccio destro di Maria De Filippi, la bella siciliana ha attaccato Karina Cascella, ex volto noto del programma pomeridiano di Canale5, che aveva preso le difese proprio della Mennonia, sua cara amica.

Teresa in una Instagram Story ha accusato Karina di aver rubato il fidanzato a un'ex corteggiatrice della trasmissione, Paola Frizziero. In effetti il padre della figlia della Cascella, Salvatore Angelucci, prima di finire tra le braccia della partenopea era legato proprio alla Frizziero, che aveva scelto tra le sue corteggiatrici quando salì sul trono dello show della De Filippi.

Dopo aver visto il video in cui Karina prendeva le difese della Mennoia, Teresa è sbottata: «Parli tu, Karina, non mi ricordo il cognome ma adesso ti taggo, e dai lezioni di vita a me? Certo che è una tua amica, vi parate il cu*o a vicenda! Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero che poi alla fine la verità è uscita fuori, che tu le hai rubato sostanzialmente il fidanzato. Ma di cosa stiamo parlando? E fai la morale a me... Tu l'hai fatta uscire pazza!».

«Ma poi ti posso dire una cosa? Intanto 1) tu non sai niente, 2) non sai neanche quello che stai dicendo... Ma chi ha sputato nel piatto dove ho mangiato, ma chi? Io ho ringraziato e ringrazierò ancora, perché ho trovato l'amore. Io parlo di una singola persona, quindi apri bene le orecchie, aprile, perché forse non hai capito bene il discorso. Io capisco che devi partire in sua difesa, lo capisco e lo comprendo, però siete fatte della stessa pasta, questo è il vero motivo», ha continuato.

E ancora: «Sai qual è, Karina, la differenza tra me e te? Che io non mi faccio comandare da nessuno, che io sono una persona rispettosa, e soprattutto non rubo i fidanzati a nessuno. Ricorda». «No ma io sono ancora scioccata... Mi devo ancora riprendere. Una persona che fa questo alle spalle di un'altra... una bellissima ragazza umile, sincera e vera. Tu vieni a fare la morale a me dopo quello che hai fatto? La sincerità è quella che vi manca, l'umiltà. La sostanza. La dignità non si compra», ha poi concluso.